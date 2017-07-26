Москалькова: у россиян должно быть право проводить митинги в центре города

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что у граждан должна быть возможность проводить митинги и акции протеста в центральной части города. «Мы будем бороться за то, чтобы власти дали людям возможность реализовать свободу. Если нет возможности на Красной или на Дворцовой площади, рядом должна быть площадка, где люди могли бы собраться и сказать, что думают о сегодняшнем дне, о России, о власти», – заявила омбудсмен на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

По ее оценке, жителям Санкт-Петербурга не согласовывают акции в центре города, а вот власти Москвы, напротив, идут навстречу горожанам. «А организаторы все равно идут на несанкционированные мероприятия и выставляют живым щитом несовершеннолетних; мы считаем это не по-честному, не по закону и не по справедливости, нам так взрывать общество не нужно», - добавила Москалькова.

Она подчеркнула, что отказ в согласовании публичного мероприятия без объяснения причины - «это грубое нарушение свободы». «У нас есть свобода слова, мы хотим высказать позицию о происходящем, об экологии, об образовании, о власти, о коррупции, о безобразии, нам нужно дать эту площадку, Конституция и закон нам дали эти права», - сказала омбудсмен.