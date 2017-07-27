Вице-губернатор Приморья Вишняков арестован до 10 сентября

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова. «Суд избрал Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца», — сообщил «Интерфаксу» представитель суда.

В отношении Вишнякова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Он и мэр Уссурийска Евгений Корж были задержаны в среду, 26 июня. Их подозревают в нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском, который строится в рамках программы «Жилье для российской семьи».

Официальные ведомства эту информацию не комментируют.

Вишняков пришел на работу в администрацию Приморья в феврале 2015 г. Он курирует вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Корж избирался депутатом думы города Владивостока, с января 2014 г. был помощником губернатора Приморского края по вопросам земельных отношений. В декабре 2014 г. назначен главой администрации Уссурийского городского округа.