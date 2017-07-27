Четыре человека погибли, восемь пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Автобус и легковой автомобиль ВАЗ 21111 столкнулись в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает ГУ МВД по региону. Жертвами аварии стали четыре человека — водитель и два пассажира легкового автомобиля и один пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь пассажиров автобуса.

По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ 21111 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes, который, продолжая движение, столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями. В момент аварии в автобусе находились 33 человека.

Как сообщает «Интерфакс», автобус следовал из Крыма в Анапу и перевозил детей. По предварительным данным, среди детей погибших нет. Губернатор Кубани поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аварии, организованы места для временного размещения пассажиров автобуса.