Генпрокуратура: в России за полгода предотвратили 12 терактов

В первом полугодии 2017 г. в России было предотвращено 12 терактов, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии приготовления», - сказал он на заседании коллегии ведомства в четверг.

Буксман добавил, что общее число террористических преступлений снизилось на 14%, при этом на 60% выросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации.

Также возросло количество выявленных случаев организации деятельности террористических организаций, участия в них и публичных призывов к терроризму.