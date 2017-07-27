Депутатам предложили ввести штрафы за злоупотребление влиянием на чиновников

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение в законодательство понятия «злоупотребление влиянием» и введение штрафов за это нарушение. Как сообщает агентство «Москва», автор инициативы - зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Под «злоупотреблением влиянием» предлагается понимать «согласие физического лица использовать свое влияние на принятие решения должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, а равно просьба или согласие с предложением оказать такое влияние в связи с передачей, предложением или обещанием денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного либо неимущественного характера, имущественных либо неимущественных прав, или иных неправомерных преимуществ для него или для других лиц».

За это нарушение предлагается ввести штраф в размере до 500 000 руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы взятки.

Незаконная передача, предложение или обещание физическому лицу лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного либо неимущественного характера предлагается карать штрафом в размере до 300 000 руб. или принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.

Ранее о необходимости ввести в УК понятие «злоупотребление влиянием» агентству «Москва» говорил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

В пояснительной записке к документу Выборный ссылается на ратификацию Россией Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и на членство Росии в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), созданной для мониторинга имплементации антикоррупционных правовых инструментов Совета Европы, в том числе конвенции. ГРЕКО рекомендует, в частности, криминализовать торговлю влиянием.