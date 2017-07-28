Украинский дипломат раскритиковал слова итальянского посла о Крыме

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин раскритиковал слова посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма. В интервью газете Corriere della Serra Рагальини заявил, что референдум представлял собой «голосование за независимость».

Это заявление вредит отношениям между Италией и Украиной, считает Перелыгин. Его слова приводятся на странице украинского посольства в Facebook. По его мнению, Рагальини, говоря о референдуме в Крыму, выражал свою точку зрения, а не официальное мнение Рима.

«Непонятно, как посол может открыто заявлять о своей позиции, превышая полномочия», — отметил Перелыгин. По его мнению, посол Италии в России забыл, что «Крым не был отдельным государством, он являлся частью украинской территории».