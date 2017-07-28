Арабская коалиция перехватила ракету рядом с Меккой

Ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена в 69 км к югу от саудовской Мекки, сообщило командование арабской коалиции. По предварительным данным, ее запустили шиитские повстанцы-хуситы.

В коалиции назвали запуск «безнадежной попыткой сорвать хадж». Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.

С 2014 г. в Йемене продолжается вооруженный конфликт. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная бывшему президенту часть армии, с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживающие действующую власть.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает властям поддержку с воздуха.