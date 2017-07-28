Кремль прокомментировал данные о возможном назначении Вайно руководителем штаба Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетическими рассуждениями сообщения о том, что руководитель администрации президента Антон Вайно может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина.

«Это гипотетические рассуждения. Никаких штабов нет, до создания штабов далеко, до избирательной кампании далеко. Пока это не стоит на повестке дня, поэтому это не что иное, как гипотетические, ни на чем не основанные рассуждения», – приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее о возможном назначении Вайно руководителем предвыборного штаба рассказали два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, и соглашается собеседник в администрации. Концепция работы штаба будет зависеть от того, каким способом Путин будет выдвигаться в президенты. «Сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно. Но это не предмет обсуждения экспертов на совещаниях, решение все равно примет сам Путин, и оно может быть другим», – говорил один из собеседников, близких к администрации президента.