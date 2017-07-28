Мосгорсуд снял арест с недвижимости и акций ряда компаний по делу бизнесмена Шефлера

Президиум Мосгорсуда в пятницу снял длившийся десять лет обеспечительный арест с недвижимости и акций трех компаний, наложенный по делу экс-главы компании S.P.I. Юрия Шефлера, обвиняемого в незаконном использовании товарных знаков, права на которые принадлежат государству. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Дрозда.

«Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрел и удовлетворил три мои кассационные жалобы. Согласно решению кассационной инстанции отменены постановления Басманного суда от 28 и 29 августа 2007 г. о наложении обеспечительного ареста на два административных здания в Москве, принадлежащих компании "РГТБ-Инвест", а также на 50 387 и почти 59 500 обычных именных акций компаний ОАО "СПИ-РИВВК" и ОАО "Талвис" (входит в десятку крупнейших производителей спирта в России). Производство по данным материалам прекращено», - сказал адвокат.

Отвечая на вопрос агентства, он пояснил, что номинальная стоимость ранее арестованного имущества оценивается в сумму не менее 100 млн руб.