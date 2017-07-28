В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой

Польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что недавно опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной армией территории Польши фальсифицируют историю.

На прошлой неделе российское Минобороны опубликовало подборку архивных документов об освобождении Польши от нацизма. «В рассекреченных документах показаны многочисленные факты благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, об их обещаниях увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, завет заботиться о которых они будут передавать через поколения», - говорится на сайте проекта.

В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными.

По мнению авторов заявления, «ложная картина» освобождения Польши дается сразу в начале, где говорится, что «летом 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации». IPN указывает, что довоенные границы Польши Красная армия пересекла еще в январе 1944 г. «С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе», — пишут авторы заявления, приводя данные о том, что советские войска и НКВД тогда окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за город солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу, а офицеров АК арестовали и отправили в лагеря в СССР.

В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в Польше публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны, они содержали «критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы».

Благодарности Красной армии и призывы помогать советским войскам в борьбе с нацизмом, которые часто встречаются в опубликованных Минобороны документах, IPN называет «эпизодическими или локальными реакциями» измученного немецкой оккупацией населения. Как утверждается в заявлении, для подавляющего большинства поляков Красная армия принесла не освобождение, а «новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение».

«Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 г., а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами», — заключают авторы документа.

«Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского «Института народной памяти», - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его оценке, IPN «попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной армии».