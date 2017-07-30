Польша отреагировала на запуск санкционной процедуры со стороны ЕС

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на запуск Евросоюзом санкционной процедуры. Накануне ЕС запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость судебной системы в стране.

В польском МИДе заявили о готовности ответить на претензии Брюсселя. «Мы признаем, что роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, а другие действия, которые они принимают, не влияют на правовое положение сторон», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении подчеркивается, что социальная политика и организация судебных органов страны относятся к компетенции государств-членов.