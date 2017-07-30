В ночном клубе в Германии произошла стрельба

В немецком городе Констанце в ночном клубе произошла стрельба, сообщает Bild со ссылкой на правоохранительные органы. Как минимум один человек погиб, трое были ранены. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, но его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший был ранен полицией и скончался в больнице от полученных ранений. Известно, что это был 34-летний мужчина родом из Ирака, его имя не называется, о мотивах стрелявшего пока ничего не известно. Отмечается, что у полиции нет данных о том, что это был теракт.

Один из очевидцев рассказал агентству dpa, что преступник стрелял из пистолета-пулемета по посетителям клуба без разбора. В помещении находилось несколько сотен человек. По его словам, преступник был не один, но полиция не подтвердила эту информацию.