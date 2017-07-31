СКР выясняет, почему при пожаре в больнице ФСИН во Владивостоке не эвакуировали больных

По факту гибели четырех осужденных при пожаре во Владивостоке возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. Пожар в краевой больнице управления ФСИН по Приморью произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Погибли все четыре пациента терапевтического отделения: они не могли передвигаться самостоятельно по состоянию здоровья, сообщает сайт Приморского управления СКР.

По версии следствия, пожар начался на первом этаже в помещении, где хранятся личные вещи спецконтингента. Там загорелись некие бытовые предметы, задымление дошло до четвертого этажа. Больные отравились угарным газом.

Следствие выясняет ответственность за соблюдение техники пожарной безопасности и выясняет, почему больных не эвакуировали.

«Интерфакс» приводит версию, что пожар в здании начался из-за короткого замыкания электропроводки. Эту версию ИА «Deita.ru» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По факту проводится служебная проверка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю. На место выезжал врио начальника управления Дмитрий Обломий.

В краевой прокуратуре агентству «Deita.ru» напомнили, что прокурор Приморья в прошлом месяце проверял эту больницу, проверял качество медпомощи осужденным, провел обход палат и хозяйственных помещений и проверил состояние пожарной безопасности. Тогда по итогам надзорных мероприятий были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. По итогам проверки прокурором края внесено представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю об устранении выявленных нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, напоминает агентство. «Deita.ru» также сообщает, что в палате, где были больные, задымление усугубилось после того, как один из пациентов открыл дверь в коридор.