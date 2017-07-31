В России военный суд приговорил украинца к 12 годам колонии за подготовку терактов

Гражданин Украины Алексей Сизонович приговорен к 12 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Ростовской области. Как сообщает «Интерфакс», это решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд. Осужденный также оштрафован на 250 000 руб. Суд полностью удовлетворил требование гособвинения.

Суд признал украинца виновным по статьям «подготовка теракта», «незаконное приобретение или хранение взрывчатки», «незаконное пересечение государственной границы».

По версии следствия, Сизонович и неизвестный человек в апреле 2014 г. создали в Киеве организованную группу с целью устроить теракты в России и на Украине. Сизонович, который проработал 11 лет на шахте подрывником, собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства, считает следствие. В конце мая 2016 г. Сизонович, по версии обвинения, получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.), чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств и подрыва их в сентябре 2016 г. Он был задержан в сентябре 2016 г. на границе и с тех пор был под арестом.

«Интерфакс» напомнил, что Сизонович в суде заявил, что признает вину и раскаивается.