Бывшего сенатора, ошибочно отправленного в колонию, вернули в сизо Москвы

Бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, осужденного за мошенничество на 1 млрд руб. и отправленного по ошибке в колонию в Орле до вступления приговора в силу, вернули в сизо «Лефортово» в Москве, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Аверин.

«Сейчас мы знакомимся с документами и готовим возражения перед рассмотрением в Мосгорсуде нашей жалобы на приговор Попельнюхову», - добавил он, не уточнив даты рассмотрения апелляции.

Ранее Аверин сообщил ТАСС, что Попельнюхов ожидал в сизо рассмотрения апелляционной жалобы Мосгорсудом, однако в конце июня его неожиданно, без вступления приговора в законную силу, отвезли в Орел отбывать наказание.

Попельнюхов осужден к семи годам колонии общего режима по делу о хищении более 1 млрд руб., выделенных на строительство завода по выпуску автоматов Калашникова в Венесуэле. Лефортовский суд также удовлетворил в полном объеме иск «Рособоронэкспорта» к подсудимому на 1 млрд и 13,5 млн руб.

Бывший сенатор свою вину не признал. По версии следствия, компания, которой руководил Попельнюхов, была генеральным подрядчиком строительства завода в Венесуэле. Выделенные на проект более 1 млрд руб. «Рособоронэкспорта» бизнесмен похитил в период с февраля 2010 г. по июнь 2011 г. в составе организованной группы.