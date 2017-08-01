В Турции судят сразу 500 человек за попытку переворота

Почти 500 человек, включая нескольких генералов и пилотов ВВС, предстали перед судом в Турции по обвинению в участии в провалившейся попытке государственного переворота в июле 2016 г., сообщает AP.

В здании суда, построенном специально для этого процесса, собраны 486 человек, многим из них грозит пожизненное заключение по обвинению в попытке убийства президента страны и участии в террористических организациях. Главой заговора обвинение считает бывшего командующего ВВС Турции генерала Акына Озтюрка, который проходит по отдельному делу.

Турецкие власти утверждают, что за совершенной в Турции летом прошлого года попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен. Результатом этих событий стали многочисленные аресты сторонников Гюлена. Богослов отрицает свою причастность к попытке переворота.