Доля россиян, хотя бы раз пользовавшихся интернетом, выросла в 2016 году до 81%

В прошлом году доля россиян, хотя бы раз пользовавшихся интернетом, выросла до 81%, следует из материалов Института статистических исследований НИУ ВШЭ. В 2010 г. эта цифра составляла 49%. Количество домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло до 75% в 2016 г. с 48% в 2010 г.

Число абонентов широкополосного доступа в интернет выросло до 19 на каждые 100 человек населения в 2016 г. (против 12 человек в 2011 г.). Мобильным интернетом пользуются, по данным за 2016 г., 72 человека из 100 (48 в 2011 г.). Облачными сервисами пользуются 30% населения и 18% организаций.

Чаще всего интервент используют для посещения социальных сетей (76% от использующего интернет населения), скачивания фильмов, музыки и другого контента (51%) и поиска информации о товарах и услугах (44%). Звонят через интернет 44%. Для чтения новостных сайтов, газет и журналов интернет используют лишь 16%.

Используют интернет для заказа товаров и услуг 23% населения против 20% в 2015 г. При этом в городской местности — 27%, в сельской — 13%. Наибольшее количество интернет-покупателей зафиксировано в возрастной группе 25-29 лет — 40% в 2016 г. против 35% в 2015 г.