Рейтинг «Единой России» в конце июля превысил 50%

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в начале июля достигал 47,9% (среднее значение по данным опросов 3-9 июля), однако в последнюю неделю месяца он повысился до 50,3%, сообщает ВЦИОМ.

Среди других парламентских партий колебания электоральных показателей происходили в пределах 1 процентного пункта. За неделю 24-30 июля поддержка ЛДПР составила 11,1%, КПРФ - 9,1%, «Справедливой России» - 5,0%.

В рейтинге доверия политикам неизменно на первом месте президент Владимир Путин - 50,4% (по данным опросов 24-30 июля), второе место у министра обороны Сергея Шойгу (15,6%), затем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), премьер-министр Дмитрий Медведев (13,3%), министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (3,1%).

Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17-23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%.

Оценки работы председателя правительства и кабинета министров в целом за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений: в последнюю неделю июля соответствующие значения составили 52,4 и 57,5%.

Социологи отмечают, что в последний месяц несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%) - по этим двум институтам замеры общественного мнения проводятся раз в месяц.