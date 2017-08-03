В ЦВО опровергли сообщения о поножовщине в воинской части на Урале

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) прокомментировали сообщения о том, что 14 военнослужащих получили ножевые ранения во время массовой драки в воинской части на Урале. По данным пресс-службы, в ходе бытового конфликта пострадали офицер и несколько военнослужащих, они «получили легкие травмы и ссадины».

Отмечается, что «слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь».

Инцидент произошел в среду, 2 августа. «По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено», — сказано в сообщении. Командование ЦВО и правоохранительные органы проводят разбирательство.