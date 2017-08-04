МИД России обвинил вице-президента США в риторике времен «холодной войны»

Заявления, сделанные в ходе европейского турне вице-президента США Майкла Пенса, подверглись критике российского МИДа. «С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен «холодной войны», которые полностью оторваны от реальности», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Так в МИДе отреагировали на слова Пенса о «российской угрозе» и попытках насильственной перекройки границ, сказанные им в Подгорице.

Российский МИД указал на деструктивность выбора «или с Западом, или с Россией» и неочевидность тезиса о якобы безальтернативном вступлении всей Юго-Восточной Европы в НАТО. Также российские дипломаты напомнили, что именно США нарушили международное право, применив силу для отторжения Косова от Сербии и таким образом создали еще один очаг напряженности.

«Призываем американских коллег прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов», - говорится в заявлении российского МИДа.