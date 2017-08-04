Путин выпустил в Байкал молодь омуля

В Байкальском биосферном заповеднике президент Владимир Путин принял участие в церемонии выпуска молоди байкальского омуля в озеро. Как сообщает «Интерфакс», президенту рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Контейнер с около 50 000 штук мальков был установлен на деревянном пирсе у визит-центра заповедника. Путин сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем и остальных, потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Руководитель проекта, помогая президенту, заметил, что главное - не замочить обувь. Путин ответил, что с ботинками «как-нибудь разберемся». В это время один из журналистов показал президенту оператора, снимающего происходящее, стоя по пояс в воде в специальных непромокаемых штанах. Путин предложил журналисту тоже встать в воду и оттуда вести запись в блокнот в белых перчатках.

Мальков в Байкал выпускает «Рыбозавод Байкал» совместно с Байкальским филиалом «Главрыбвод» в рамках государственно-частного партнерства для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны озера. Молодь омуля была выращена в садках методом индустриального рыбоводства, отличающегося большей эффективностью, чем традиционное выращивание мальков в озерах и рыбопитомниках, отмечает «Интерфакс».

После этого Путин посетил визит-центр «Байкал заповедный».