Песков считает опасным дефицит взаимодействия между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на опасно низком уровне. «Мы полностью разделяем это мнение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов», — пояснил пресс-секретарь Кремля.

Накануне Трамп заявил, что видит большую опасность в ухудшении отношений с Россией. «Наши отношения с Россией на небывало, опасно низком уровне», — написал он в Twitter. Президент возложил ответственность за это на конгресс.