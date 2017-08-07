Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни 9 человек

Возгорание жилого бревенчатого дома в Башкирии привело к гибели 9 человек, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики. В региональном МЧС подтвердили эту информацию. «Всего девять жертв, из них пятеро детей», – сказал собеседник агентства.

О пожаре в доме мансардного типа размером 7 х 8 м в Бирском районе деревни Угузево в региональном МЧС стало известно в 00.24 по московскому времени, сообщается на сайте ведомства. Потушен он был 4 часа спустя. В сообщении отмечается, что «имеются пострадавшие», но более точная информация не приводится.