Пентагон разрешил сбивать дроны над территорией США

Более 130 военных баз США получили разрешение Пентагона сбивать частные и коммерческие беспилотники в интересах безопасности, сообщает Reuters. Военные опасаются, что недружественные беспилотники могут оказаться слишком близко к военным базам, аэродромам и стадионам.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис предупредил, что беспилотник будет уничтожен, в случае если военные увидят в нем угрозу. Так, в апреле 2017 г. полеты дронов в непосредственной близости от 133 военных баз США были запрещены.

По прогнозам Федеральной авиационной администрации США, к 2021 г. число беспилотников в стране вырастет до 1,6 млн с 42 000 в конце 2016 г.