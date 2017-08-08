Президент Филиппин после беседы с Тиллерсоном о борьбе с ИГ отказался говорить о правах человека

После переговоров в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент Филиппин Родриго Дутерте отмел на пресс-конференции утверждения, что его борьба с наркоторговлей и терроризмом сопровождается нарушениями прав человека. Перед встречей помощники госсекретаря говорили, что Тиллерсон поднимет вопрос о правах человека. ABC News напоминают, что в мае Тиллерсон говорил сотрудникам госдепартамента, что на первое место среди ценностей должны выйти вопросы безопасности и экономические интересы США, а демократия и права человека могут быть и на вторых позициях. Также в последнее время Вашингтон все сильнее одобряет действия правительства Дутерте по борьбе с филиппинским ответвлением «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

8 августа после переговоров Дутерте в непарламентских выражениях дал понять, что считает неуместными вопросы о соблюдении прав человека, когда взрываются бомбы и гибнут полицейские и военные.

Связанная с ИГ группировка в мае захватила на острове Минданао город Марави. По словам Тиллерсона, американские военные отслеживают переток боевиков из Ирака и Сирии на Филиппины. В конце июля Пентагон сообщил, что передал филиппинским военным два самолета Cessna для разведывательных полетов. Тиллерсон 7 августа сообщил, что также филиппинцам передали «пару беспилотников», а также американские военные провели для них инструктаж и тренировки по борьбе с врагом, применяющим нестандартные тактики.

Тиллерсон заявил, что не видит никаких противоречий между оказанием этой помощи и озабоченностью в связи с нарушениями прав человека в ходе антинаркотических рейдов филиппинских силовиков. Дутерте, напротив, связал эти две ситуации. По его словам, войну в Марави могли начать только наркотики.

В мае 2017 г. The Washington Post опубликовала стенограммы телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с Дутерте. Запись была сделана 29 апреля и расшифрована филиппинским правительством. Из нее следовало, что Трамп приглашал Дутерте в Белый дом «в любое время». В США это вызвало волну критики. Так, директор по делам Азии в Human Rights Watch Джон Сифтон заявлял, что, «в целом поддерживая смертоносную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником будущих убийств» и что ему должно быть стыдно.