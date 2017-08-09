Варшавское шоссе перекрыто из-за аварии

В Москве на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, в районе метро Чертановская, столкнулись 4 автомобиля, сообщает сайт столичного управления МЧС. Спасателям стало известно об инциденте в 5.11 утра по московскому времени.

«На Варшавском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры, одна из которых сгорела полностью», - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Пожар, начавшийся в результате аварии, перекинулся на грузовые и легковые автомобили. Его площадь составила 50 кв. м, к настоящему моменту он потушен, говорилось в официальном сообщении МЧС.

Спасатели признают, что в результате аварии есть пострадавшие, но не раскрывают эту информацию. По данным ТАСС, в ДТП погиб один человек и еще двое пострадали.

Шоссе сейчас перекрыто, движение осуществляется по дублеру, рассказал собеседник агентства. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в районе ДТП не превышает 5 км/ч.