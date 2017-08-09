Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено

Движение автотранспорта на Варшавском шоссе в Москве после столкновения двух большегрузных грузовиков и двух легковых автомобилей восстановлено, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Примерно до 9.00 Варшавское шоссе было перекрыто в районе станции метро «Южная», движение осуществлялось по дублеру.

В среду утром на Варшавском шоссе произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых машин. В результате столкновения загорелись грузовые автомобили и частично легковые, они были оперативно потушены. Погиб один человек и еще двое пострадали. Один из очевидцев опубликовал видеозапись аварии.