Гидрометцентр призвал не волноваться из-за рекорда атмосферного давления

Сегодня, 9 августа, в Москве установлен рекорд атмосферного давления для этого дня, но это не повод для беспокойства, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорд действительно есть: до сих пор максимум для 9 августа был 755,8 мм рт. ст. в 1983 г., а сегодня около 12.00 в Москве фиксировалось значение 757,3 мм рт. ст. Но объективно никаких поводов для волнения не существует, это совершенно естественное, нормальное значение», - заявил Вильфанд агентству в среду.

Он напомнил, что «рекорд высокого давления» объективно означает всего лишь то, что атмосферное давление в Москве ниже, чем нормальное давление на уровне моря (760 мм рт. ст). «Это значит, что давление на уровне станции не достигает даже 760 мм ртутного столба - то есть для людей в Питере, Феодосии, в Сочи - для них нормальное значение 760 мм. Поэтому я со скепсисом отношусь к этому: рекорд - ну и что, что рекорд. На самом деле абсолютно нечего пугаться. Если бы было 770-780 мм, это бы было заметно, такое бывает зимой. А летом, как правило, не бывает мощных антициклонов», - сказал Вильфанд.

Он также подчеркнул, что лучше радоваться солнечному и теплому лету, которое пришло в Москву. Также, по его словам, москвичей ждут теплые выходные.

Среднемноголетнее значение атмосферного давления в Москве 9 июля, по данным Гидрометцентра, 743 мм рт. ст.