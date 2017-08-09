Четверых полицейских из Татарстана после смерти задержанного обвинили в пытках

Четверо бывших стражей порядка привлечены в качестве обвиняемых по делу о гибели задержанного после пыток в казанском отделе полиции «Юдино». Об этом сообщает в среду правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на юриста Андрея Сучкова.

По данным Сучкова, представляющего интересы потерпевшей стороны, экс-полицейские Болгаров, Бачуров и братья Петикины обвиняются по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Пятый подозреваемый сотрудник полиции совершил самоубийство, и в отношении него вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Это логическое завершение того, чего мы добивались от Следственного комитета с 2012 г. Только после многочисленных обжалований в различные инстанции и регистрации жалобы в Европейском суде по правам человека органы следствия наконец-то предъявили обвинение сотрудникам полиции за истязания задержанного», - подчеркнул Сучков, слова которого приводятся в сообщении.

1 февраля 2012 г. заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино» управления МВД РФ по Казани. По данным следствия, на которые ссылается правозащитник, пять полицейских зашли в камеру, побили мужчину и, надев наручники, связали его в позе «ласточка». Вскоре Дроздов умер, оставаясь связанным.