Защита Улюкаева подала жалобу на продление его домашнего ареста

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, обжаловала продление его домашнего ареста на время рассмотрения дела в суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвокатов Улюкаева, в которой они просят отменить постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 8 августа в части продления ему меры пресечения на шесть месяцев с ранее установленными судом ограничениями», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Районный суд в ходе предварительных слушаний 8 августа по делу Улюкаева удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил домашний арест бывшему министру на полгода с момента поступления дела в суд, то есть до 27 января 2018 г. Тогда же суд отказался прекратить производство по делу в отношении экс-министра, отклонив ходатайство его защиты.

Рассмотрение дела по существу назначено на 16 августа.