У подконтрольного «Ростеху» концерна «Созвездие» появится частный акционер

Производитель систем связи военного и гражданского назначения концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», в ожидании кадровых перестановок. В ближайшее время пост гендиректора покинет Александр Якунин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на предприятии и собеседника, близкого к Минобороны. Временным гендиректором уже назначен Алексей Бочаров, который ранее возглавлял НПО «Ангстрем», заявили в «Ростехе». Вопрос о его утверждении внесен в повестку внеочередного собрания акционеров, намеченного на 11 сентября 2017 г.

В качестве «одной из основных версий» отставки Якунина высокопоставленный источник издания в оборонном комплексе назвал затянувшуюся сдачу в эксплуатацию фабрики радиоэлектронной продукции «Созвездия» в Воронеже. «Для отрасли ее запуск — это целое событие. Посещение официального открытия фабрики даже готовились поставить в план президенту Владимиру Путину. В июне туда приехал глава Минпромторга Денис Мантуров. Но запуск завода отстает по срокам, сейчас предприятие готово примерно на 70%», — рассказал собеседник.

В ближайшее время контроль над «Созвездием» перейдет к частному акционеру. Для этого будет создано СП, где соинвесторами станут руководитель концерна «Калашников» Алексей Криворучко и председатель совета директоров НК-банка Виктор Григорьев. «СП выступило с предложением выкупить 51% концерна «Созвездие», — говорит представитель издания. Остальные 49% останутся у «Ростеха».

В самой госкорпорации заявили, что решение о продаже «Созвездия» пока не принято, но подтвердили переговоры с потенциальными инвесторами: «Алексей Криворучко и Виктор Григорьев сделали предложение, которое сейчас находится на рассмотрении».