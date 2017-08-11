Лавров назвал беспардонной попытку США обеспечить через санкции свои экономические интересы

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает беспардонными действия США, которые пытаются удержать Европу как союзника и попутно соблюсти интересы своих энергетических компаний через новые антироссийские санкции. Как передает ТАСС, он заявил это на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Он напомнил, что «последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку там в лоб записано, что нужно покупать газ в США».

«В условиях, когда идет борьба за сохранение доминирования Запада, наши американские коллеги используют нынешнюю ситуацию, и в том числе антироссийские подходы своих союзников внутри Европы, для того, чтобы, во-первых, держать Европу в рамках так называемой евроатлантической солидарности, то бишь сохранять значение НАТО, которая без США функционировать не может, и одновременно думать о своих экономических интересах», - отметил он. При этом, по его оценке, США пытаются и Европу держать в атлантической связке, и заодно думать об интересах своих энергетических компаний. «Это беспардонно делается через использование методов абсолютно недобросовестной конкуренции», - считает министр.

По словам Лаврова, Россия открыта к переговорам и равноправному диалогу со всеми, включая ЕС и США. «Этот диалог хотя и стал несколько замедленным, но, по большому счету, никогда не прерывался. Главное, чтобы все видели в нас равноправного партнера, тогда мы сможем найти тот самый баланс интересов, который можно назвать справедливостью», - добавил он.

Министр заверил, что Россия продолжит независимый внешнеполитический курс и будет добиваться «таких подходов к международным делам, которые основываются не на навязывании идей и образа действий, а на поиске честных компромиссов, честных договоренностей, с учетом интересов и на основе баланса интересов тех стран, которые в тот или иной процесс вовлечены». «Часть элиты на Западе хотела бы видеть Россию слабой - санкционная война нацелена в том числе и на достижение этой цели, хотела бы видеть Россию готовой идти на уступки в ущерб своим интересам, - указал он. - Мы в ущерб своим интересам ничего делать не будем, и все это знают».

По словам Лаврова, в Вашингтоне всерьез настроены продолжать санкционную политику в отношении России и «завтра-послезавтра» все это не закончится. «Насчет продолжительности нынешней ситуации - мне гадать трудно», - цитирует его «Интерфакс». В качестве доказательства серьезности настроя Вашингтона он привел требование к минфину ежегодно составлять отчеты о российских олигархах. Последние санкции США он назвал возмутительными. «Нужно полагаться на себя и не надеяться на доброе расположение тех, кто сейчас такое расположение не демонстрирует», - считает руководитель МИДа.