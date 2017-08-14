Минэкономразвития Украины настаивает на приватизации киностудии имени Довженко

Национальная киностудия им. Александра Довженко, Национальный цирк Украины и еще 893 предприятия вошли в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации в 2017–2020 гг. Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники. Также в список попали Украинская студия хроникально-документальных фильмов и Украинская киностудия анимационных фильмов. Со временем перечень объектов предполагается расширить почти до 4000. В их числе могут оказаться Харьковский госцирк им. Ф. Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк.

Отмечается, что приватизация – одно из принятых на себя Украиной условий в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Минкультуры, по данным издания, «довольно-таки активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития разные последствия» приватизационных шагов в сфере культуры.