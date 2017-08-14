«Коммерсантъ» узнал о дорожной карте ЦБ по регулированию краудфандинга

Дорожная карта по разработке правил работы онлайн-площадок взаимного финансирования – краудфандинга – была написана рабочей группой под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты. Как пишет «Коммерсантъ», документ был утвержден в июле. К 15 октября наработки по регулированию альтернативных механизмов финансирования должны быть представлены в правительство.

Документ затрагивает в том числе площадки P2P – взаимное кредитование гражданами друг руга. В общей сложности около 20 краудфандинговых площадок примут участие в тестировании, итоги которого подведут в июне 2018 г. Названия компаний в документе не раскрываются, но, по словам участников рынка, речь идет почти обо всех крупных участниках рынка, в том числе Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca. «В настоящее время в Банке России идет подготовка к тестированию на ряде площадок, выразивших готовность добровольно принять на себя некоторую регуляторную нагрузку с целью последующей оценки ее влияния как на саму компанию, так и на рынок краудфандинга», – рассказали в пресс-службе ЦБ.

В течение полугода по окончании эксперимента предполагается принять закон о краудфандинге. В ЦБ отмечают, что «плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 г.».

По состоянию на март 2017 г. российский рынок краудфандинга, по данным ЦБ, составлял в 1–2 млрд руб. с перспективой быстрого роста «в разы». Мировой рынок по итогам 2015 г. оценивался почти в $34,5 млрд, из которых $17,25 млрд пришлось на Северную Америку (рост на 82%), почти $6,5 млрд – на Европу (рост на 98,7%) и $10,54 млрд – на Азию (рост на 210%). В США, Великобритании, Франции и Испании рынок регулируется уже несколько лет.