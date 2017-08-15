Прокурор потребовал четыре года колонии для бывшего губернатора Юрченко

Гособвинитель Константин Наумкин потребовал четыре года колонии общего режима для экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко за превышение полномочий при продаже земли в центре Новосибирска. Как передает ТАСС, он также потребовал взыскать с бывшего чиновника 14 млн руб. недополученного дохода.

Адвокат Юрченко Александр Балян на это заявил, что теперь защите стало понятно, в чем именно обвиняют бывшего губернатора. Он попросил дать ему время на подготовку к своему выступлению в прениях сторон, судья Алла Веселых назначила следующее заседание на 29 августа.

Сам Юрченко на заседании назвал обвинение «абсурдным».

Юрченко был отправлен в отставку в марте 2014 г. с формулировкой «в связи с утратой доверия». На этом процессе обвинение считает, что в 2010 г. он, занимая должность первого вице-губернатора, дал указание отменить аукцион по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн руб., при том что тогда они оценивались примерно в 40,4 млн руб.

По версии обвинения, чиновник незаконно лоббировал интересы «Тактики». По словам Наумкина, прокуратура снизила сумму ущерба с первоначальных 17,7 млн руб. до чуть более 14 млн руб. в связи с переоценкой стоимости участка. Обвинитель потребовал реальный срок для подсудимого, так как его действия несут общественную опасность. В качестве смягчающих обстоятельств он указал, что можно учесть, что экс-губернатор характеризуется положительно и ранее к уголовной ответственности не привлекался.