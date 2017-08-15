По факту нападения на ЛГБТ-активистов в Петербурге возбуждено дело

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о побоях по факту нападения на участников акции ЛГБТ и журналистов 12 августа. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления. Подозреваемые по делу еще не выявлены.

12 августа активисты ЛГБТ-движения провели мероприятие на Марсовом поле. На них напали молодые люди в спортивной одежде и распылили перцовый газ из баллончиков. Как сообщала «Фонтанка», химические ожоги получили как минимум 15 человек, в том числе журналисты.