Бывший мэр Реутова избран главой Балашихи

Главой Балашихинского городского округа стал Сергей Юров, до июля текущего года занимавший должность мэра Реутова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Совет депутатов Балашихи сегодня избрал большинством голосов Сергея Юрова», - сказал собеседник агентства.

Ранее занимавший пост главы Реутова Сергей Юров 4 июля стал исполняющим обязанности мэра подмосковной Балашихи, эта должность стала вакантной с уходом Евгения Жиркова, подавшего в отставку 27 июня после резонансного закрытия мусорного полигона «Кучино».