Полиция задержала мужчину, захватившего заложницу в Нидерландах

Мужчина, который удерживал заложницу на территории медиапарка в голландском городе Хилверсюме, задержан полицией, передает Национальное общественное радиовещание Нидерландов (NOS).

Женщина освобождена, ее обследуют медики. Ранее сообщалось, что она является сотрудницей NOS.

Преступник был вооружен ножом, он удерживал заложницу в здании, где расположены студии радиостанции 3FM. Информация о том, что в заложников могло быть несколько, не подтвердилась.

Личность напавшего и его мотивы пока не установлены. Очевидцы сообщили NOS, что преступник говорил на неграмотном голландском языке и хотел пообщаться с кем-то из сотрудников CNN.