Ассанж обещал доказать Трампу непричастность России ко взлому серверов демпартии

Джулиан Ассанж может доказать, что похищенные хакерами документы демократической партии США, которые WikiLeaks опубликовал в разгар президентской кампании в 2016 г., поступили не от России. Он заявил это первому американскому конгрессмену, который встретился с ним за то время, пока он находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, сообщает The Hill. Издание отмечает, что это «дружески настроенный к России» республиканец Дейна Рорабахер, член палаты представителей. О содержании трехчасовой беседы с Ассанжем издание пишет с его слов.

По словам Рорабахера, Ассанж решительно заверял, что русские не участвовали во взломе или публикации в интернете электронных писем демократов. На его расспросы об источнике документов он ответил, что может доверить эту информацию только президенту Дональду Трампу в приватной беседе. Конгрессмен собирается в дальнейшем передать президенту послание создателя WikiLeaks.

Ассанж также дал понять, что готов к новым беседам, в том числе он готов делиться конкретной информацией, связанной со взломом почтовых серверов демпартии, и сообщить то, что до сих пор не было известно широкой публике.

В ходе беседы он также настаивал на важности WikiLeaks как проекта, который информирует общественность о серьезных проблемах, и говорил, что потребует, чтобы представителям проекта сдали место в пресс-пуле Белого дома.

На встрече также присутствовали адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон и некий бизнесмен по имени Чарльз Джонсон.