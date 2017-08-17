Далай-лама увидел в России потенциального лидера мира

Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV выразил мнение, что у России есть потенциал стать ведущей мировой державой. «Россия – великая нация. И географически Россия – мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов», – сказал Далай-лама в обращении к участникам Synergy Global Forum. Он считает, что Россия сможет правильно распределить возможности.

Полностью видеообращение далай-ламы к российскому бизнесу покажут 27-28 ноября на форуме в Москве.