Граждане ЕС после Brexit смогут ездить в Великобританию без виз

После завершения процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) гражданам Евросоюза не понадобятся визы для въезда на территорию островного государства, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

План сохранения безвизового режима для жителей ЕС будет включен в проект миграционной политики Великобритании после Brexit, который должен быть опубликован позднее в этом году.

Однако, уточняет издание, безвизовый режим не означает, что граждане ЕС смогут оставаться на британской территории на неограниченный срок и что между Великобританией и ЕС будет существовать полная свобода передвижения. Так, тем гражданам ЕС, которые захотят работать в Великобритании, придется подчиняться новым британским нормам, регулирующим перемещения иностранцев.

The Guardian напоминает, что ранее британские министры заявляли о желании взять под контроль миграционные потоки в Великобританию, но не положить им конец, и о намерении разрешить британским компаниям нанимать квалифицированную рабочую силу в ЕС.