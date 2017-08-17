Директор и главный инженер типографии в Москве признаны виновными по делу о пожаре

Бутырский суд Москвы в четверг признал директора типографии ООО «Печатный пресс» Сергея Москвина виновным в нарушениях, приведших к пожару, в котором в августе 2016 г. погибли 17 человек.

Согласно приговору, виновным признан и второй фигурант дела - главный инженер предприятия Антон Яцков.

27 августа 2016 г. в здании ООО «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар, в ходе ликвидации которого были обнаружены тела 16 человек, еще один человек скончался в больнице.

Как полагает следствие, причиной возгорания явился техногенный фактор, который выразился в неисправности осветительного оборудования, а причиной развития пожара стала захламленность помещений горючими токсичными веществами и предметами.