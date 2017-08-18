АПЛ «Северодвинск» запустила крылатую ракету «Калибр»

Атомная подводная лодка «Северодвинск» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» в Баренцевом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Минобороны. «Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 км», - рассказали в ведомстве. Мишень была успешно поражена.

Стрельба крылатой ракетой морского базирования «Калибр» велась из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. «По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров»,- заверили военные.

В конце июля министр обороны Сергей Шойгу сказал, что оборонная промышленность во II квартале 2017 г. поставила Вооруженным силам более 60 крылатых ракет типа «Калибр». Его заместитель Юрий Борисов пояснил, что ракеты «Калибр» поставлены в интересах флота, как и два многоцелевых истребителя Су-30СМ.

Ракеты «Калибр» наряду с крылатыми ракетами воздушного базирования применялись в Сирии, было использовано более 100 крылатых ракет.

Близкий к Минобороны собеседник ранее пояснял «Ведомостям», что наличие неядерных сил стратегического сдерживания позволяет снизить риски ядерной эскалации.