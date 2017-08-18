В Китае открылся первый интернет-суд

В городе Ханчжоу провинции Чжэцзян открылся первый в Китае интернет-суд, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Интернет-суд будет рассматривать материалы, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводить через сайт суда. Слушания и объявление приговора также будут вести онлайн посредством видеотрансляции.