Защита Квачкова обжалует приговор за видеообращение

Защита отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова обжалует решение Приволжского окружного военного суда, который 18 августа приговорил его к 1,5 г. колонии строгого режима за разжигание ненависти. Это ТАСС сообщил адвокат Сергей Орлов. «Хотя вынесенный приговор достаточно гуманный, но с учетом возраста Квачкова - ему 69 лет - и состояния его здоровья, это негуманно. Мы хотим вынесения оправдательного приговора - признания отсутствия состава преступления», - сказал он. Апелляция будет подана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России.

Военный суд в Самаре добавил к новому сроку Квачкова неотбытый срок по предыдущему приговору - по обвинению в организации вооруженного мятежа. В общей сложности осужденному предстоит отбыть еще два года колонии и год ограничения свободы.

По версии суда и следствия, Квачков, находясь в мордовской колонии, записал в 2015 г. видеообращение, передал его на свободу и оно было выложено в интернет. Эксперты решил, что в записи «содержатся признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных действий в отношении представителей госвласти в РФ, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей госвласти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом» (цитата «Интерфакса»). Агентство напоминает, что первоначально полковнику вменялись призывы к терроризму, но затем гособвинение добилось переквалификации дела на ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса. Гособвинение просило для него три года колонии. Защита настаивала на отсутствии состава преступления, указывая, что у Квачкова не было возможности передать запись на волю.