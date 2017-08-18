ОБСЕ: в Донбассе в 2017 году погибли 65 гражданских лиц

С начала года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 65 мирных жителей, ранения получили 285, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По словам Хуга, свидетельством невыполнения сторонами своих обязательств по разминированию является то, что «причина большинства жертв среди гражданского населения - срабатывание мин и неразорвавшихся боеприпасов».

По его словам, с начала года миссия подтвердила 93 таких случая, из них 28 гражданских лиц погибли, 65 получили ранения.