Рособрнадзор лишил аккредитации московский Институт бизнеса и дизайна

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации московский негосударственный вуз - Институт бизнеса и дизайна - на станции метро «Проспект Мира» в Москве.

Учебное заведение не устранило нарушения, ранее выявленные в ходе проверок, поэтому теперь вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Кроме того, Рособрнадзор за период с 11 по 17 августа временно приостановил действие лицензии еще одного столичного негосударственного вуза - Столичного института бизнес-технологий и управления на станции «Площадь Ильича», а также липецкого Института права и экономики.

Также надзорное ведомство запретило прием студентов в Северо-Кавказский гуманитарный институт и Институт иностранных языков.