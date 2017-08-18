Рособрнадзор лишил аккредитации московский Институт бизнеса и дизайна
Рособрнадзор лишил государственной аккредитации московский негосударственный вуз - Институт бизнеса и дизайна - на станции метро «Проспект Мира» в Москве.
Учебное заведение не устранило нарушения, ранее выявленные в ходе проверок, поэтому теперь вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Кроме того, Рособрнадзор за период с 11 по 17 августа временно приостановил действие лицензии еще одного столичного негосударственного вуза - Столичного института бизнес-технологий и управления на станции «Площадь Ильича», а также липецкого Института права и экономики.
Также надзорное ведомство запретило прием студентов в Северо-Кавказский гуманитарный институт и Институт иностранных языков.