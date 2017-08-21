Путин представил три кандидатуры на пост главы Адыгеи

Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение Государственного совета – Хасэ Адыгеи три кандидатуры на пост главы республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

На должность претендуют действующий врио главы республики Мурат Кумпилов, председатель комитета госсовета Адыгеи по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор акционерного общества «ЗАРЕМ» Шамсудин Пшизов.

12 января Кумпилов был назначен временно исполняющим обязанности главы республики «до вступления в должность лица, избранного главой Республики Адыгея». Соответствующий указ президент подписал в связи с истечением срока полномочий главы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова, напоминает «Интерфакс».