В Филадельфии при столкновении поездов пострадали 33 человека

Скоростной поезд столкнулся с составом в пригороде американского города Филадельфия, 33 человека получили ранения, сообщает агентство AP со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около 00.15 (7.15 мск) вторника в населенном пункте Аппер Дерби. По данным представителя местного транспортного управления, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции. Всего в поезде находились 33 человека.

По данным мэра города Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.