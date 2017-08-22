В сургутском колледже вспомнили, за что отчислили Артура Гаджиева

Артур Гаджиев, который 19 августа напал с ножом на людей в Сургуте, полгода учился в Сургутском политехническом колледже и был отчислен за неуспеваемость и агрессию. Это «Интерфаксу» рассказала замдиректора по воспитательной работе учебного заведения Татьяна Шутова. Опрошенные Русской службой ВВС люди, знавшие Гаджиева, предполагали, что из колледжа его могли отчислить за пропуск занятий из-за пятничных намазов, а бывшие соседи и сотрудники называли его тихим и вежливым.

По словам Шутовой, Гаджиев поступил в колледж 1 сентября 2015 г., учился по специальности «мастер отделочных строительных работ» и 27 февраля 2016 г. был отчислен. «Во-первых, он не обучался, совершенно не проявлял интереса к обучению, причем это явно демонстрировал. Задания не выполнял, консультации не посещал, имел задолженности практически по всем предметам. Плюс систематически нарушение дисциплины», – сказала замдиректора. Он мешал работать группе и преподавателям, вызывающе вел себя на уроках и порой проявлял агрессию, сообщила она. По ее словам, с Гаджиевым «много работали», от работы с психологом он отказался, его мама в колледж не приходила.

19 августа в центре Сургута 19-летний Артур Гаджиев ранил ножом семь человек, после чего был застрелен полицейским. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ («Исламское государство», запрещено в России). Однако власти России не считают случившееся терактом. Главное следственное управление СК в Сургуте ведет уголовное дело о покушении на массовое убийство.

22 августа информационное подразделение ИГ, русскоязычное Furat Media, опубликовало видеообращение «Масуда аль-Сургути», похожего на Гаджиева.